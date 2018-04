A nova funcionalidade da Segurança Social Direta é apresentada esta tarde, em Leiria, pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, e pela secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, na NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria.

Segundo fonte oficial do Ministério do Trabalho, o novo serviço ‘online’, que até agora era efetuado apenas em suporte de papel nos serviços de atendimento da Segurança Social, vem simplificar e agilizar o processo de pedido de destacamento de trabalhadores, bem como reduzir custos de contexto, como a deslocação aos serviços.

A nova funcionalidade “diminui os tempos de espera na emissão do documento A1″ que atesta a legislação de Segurança Social a que o trabalhador está sujeito (legislação portuguesa) e possibilita ainda à empresa o acompanhamento do processo desde a entrega do pedido até à emissão do destacamento, diz a mesma fonte.

O empregador poderá ainda consultar os pedidos de destacamento já efetuados, entregar documentos em falta, cancelar, cessar ou prolongar um destacamento bem como emitir comprovativo do pedido.