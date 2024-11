Mais de 1.100 pessoas trabalham atualmente a tempo inteiro em Luton, segundo a empresa. Algumas podem ser colocadas nas instalações de Ellesmere Port, a uma distância de 300 quilómetros, no norte de Inglaterra, “onde centenas de empregos permanentes serão criados”, precisou um comunicado da Stellantis.

Esta reorganização, que passa por um investimento de 50 milhões de libras (60 milhões de euros), visa “reforçar a fábrica de Ellesmere Port”.

A Stellantis sublinhou que investiu 100 milhões de libras (120 milhões de euros) em 2021 para fazer do local o primeiro a fabricar veículos comerciais exclusivamente elétricos.

A Stellantis chegou a ameaçar em junho interromper a sua produção no Reino Unido devido à falta de apoio suficiente das autoridades na transição para os elétricos.

O anterior governo conservador tinha adiado no ano passado a interdição de venda de viaturas novas a gasolina ou gasóleo no Reino Unido para 2035, quando inicialmente o prazo fixado era 2030 e o Partido Trabalhista, que ganhou as eleições de julho passado, quer reverter a decisão.