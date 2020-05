Até ao momento, a TAP não tem, assim, qualquer informação de ajuda pública nem medidas de apoio setoriais. O Governo não se comprometeu também com qualquer montante, tendo Pedro Nuno Santos referido que poderiam ser "algumas centenas de milhões de euros".

Diz ainda o Expresso que têm sido referidos valores entre os 375 e os 700 milhões de euros, que a administração da TAP tem afirmado que nunca pediu ao Estado. Em carta enviada à Parpública, a companhia aérea referiu que havia a disponibilidade, por parte de bancos chineses, de a financiarem, através de um empréstimo obrigacionista garantido, até 375 milhões de euros.

Desde 2016 que o Estado (através da Parpública) detém 50% da TAP, resultado das negociações do Governo de António Costa com o consórcio Gateway (de Humberto Pedrosa e David Neeleman), que ficou com 45% do capital da transportadora. Os restantes 5% da empresa estão nas mãos dos trabalhadores.

"Dívida brutal" ascende a 3,3 mil milhões de euros

O ministro da Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que a dívida financeira líquida da TAP é de mil milhões de euros, mas juntando os contratos de ‘leasing’ de aviões o valor ascende a 3,3 mil milhões de euros.

“Estamos a falar de uma dívida brutal”, considerou o ministro. “Precisamos, no momento zero, de fazer uma intervenção de emergência que garanta a liquidez da empresa”, acrescentou o governante.

De acordo com Pedro Nuno Santos, uma “intervenção de emergência” na TAP não pode esperar muito mais e só depois se fará um plano estratégico, de restruturação e de negócios.

Questionado sobre o reembolso do valor dos bilhetes para voos cancelados no contexto da pandemia de covid-19 em ‘vouchers’ (vales para usar em viagens futuras), o governante referiu que esse é um dossiê que ainda não está fechado e que o Governo percebe as exigências do ponto de vista dos consumidores.

“Nós vamos intervencionar a TAP e temos de fazê-lo de forma responsável, cautelosa”, sublinhou.

O que pode acontecer?

Após a privatização da empresa, a frota de longo curso da TAP foi renovada. Agora, dadas as circunstâncias, a companhia aérea vai começar a renegociar o leasing dos aviões com vários fornecedores — da Airbus à Azul, do acionista David Neeleman. A Azul representa 10% das rendas de aviões da TAP.

Está ainda a ser colocada a hipótese de devolver alguns aviões novos, não se sabendo ainda quantos nem quando. Para tal, é preciso haver o acordo dos fornecedores — mas o objetivo é não se chegar a essa situação, até porque, se a retoma da atividade for mais rápida do que o previsto, é também um risco operar com menos aviões.

Estas medidas começam a surgir devido à diminuição dos voos comerciais. Atualmente, a TAP voa para os Açores, Madeira, São Paulo, Rio de Janeiro, Londres e Paris e as reservas para o futuro são raras. Até ao final do ano, supõe-se que grande parte dos 105 aviões não sejam utilizados. As boas notícias chegarão quando for possível retomar a atividade com normalidade.

Mas, além dos aviões, as pessoas. Desde o início da pandemia, a TAP já dispensou mais de 300 trabalhadores com contratos a prazo. Caso a situação atual se mantenha, mais de mil pessoas poderão ter de sair, diz o Expresso. Por ano, a companhia aérea paga mais de 700 milhões de euros em salários, sendo este o maior peso nas contas. Mesmo com o lay-off — cerca de 90% dos seus trabalhadores estão nesta situação desde abril — os custos com os trabalhadores ultrapassam os 20 milhões por mês.

Com a nova prorrogação, a empresa referiu que todos os funcionários serão informados individualmente sobre a “modalidade que lhes será aplicada” e que “tudo fará para proteger os empregos, a saúde e a segurança da família TAP”, assim como "a recuperação, a sustentabilidade e o futuro da companhia”.

Todavia, os cortes podem não ficar por aqui, uma vez que a Comissão Europeia quer que os auxílios do Estado sejam apenas para mitigar os problemas da pandemia e não para salvar empresas em dificuldades.

Considerando que a TAP tem dois anos de prejuízos consecutivos acima dos 100 milhões de euros, a ajuda pode ainda ficar condicionada a uma reestruturação. Nesse caso, será inevitável cortar o número de trabalhadores, ajustar rotas e a própria frota. Até ao momento, a companhia aérea coloca este cenário de lado, falando apenas num ajustamento.