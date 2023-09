O ministro das Finanças, Fernando Medina, e o ministro das Infraestruturas, João Galamba, estão também presentes neste 'briefing', em Lisboa, que decorre após a reunião do Conselho de Ministros, a anunciar as linhas gerais do que foi aprovado para arranque da privatização da companhia aérea.

Na semana passada, no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, colocou a hipótese, entre diferentes cenários, de se privatizar a totalidade do capital da TAP, apesar de indicar que o montante ainda não tinha sido definido e que irá depender do parceiro escolhido.

Numa altura em que se começam a perfilar interessados à compra da companhia aérea que voltou ao controlo do Estado em 2020, este documento que enquadra as condições para a privatização da TAP terá de ser promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já mostrou favorável à venda.