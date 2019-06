No ano anterior, o TdC tinha recusado visto a 39 processos, com um volume financeiro de 118 milhões de euros.

No âmbito destes processos de fiscalização prévia, o TdC conseguiu, em 2018, reduzir os encargos em cerca de 15 milhões de euros “em razão do diálogo com as entidades” envolvidas a quem foram pedidos esclarecimentos ou elementos adicionais.

De acordo com o documento, os 54 processos recusados no ano passado correspondem a 2% dos processos decididos.

No total, entraram para apreciação do tribunal 4.100 processos, tendo sido decididos 2.602 processos referentes a 532 entidades, com um volume financeiro que totalizou o valor recorde de 5.356 milhões de euros, mais 16% do que no ano anterior.

De acordo com o presidente do TdC, Vítor Caldeira, que falava aos jornalistas na apresentação do relatório, a subida do volume financeiro prende-se com atos de investimento de grande dimensão, nomeadamente relacionados com a utilização de fundos estruturais.

Dos processos entrados, 25% formaram visto tácito correspondendo a 5% do valor dos processos controlados.

A maioria dos processos respeita a empreitadas (715), seguidos das aquisições de serviços (695), mas os outros tipos de contrato, onde se inserem instrumentos jurídicos de grande complexidade, como as concessões e as Parcerias Público-Privadas (PPP), aumentaram significativamente (55%) e representaram cerca de 30% do montante controlado.

Dos processos visados, 16% resultaram em recomendações, correspondendo a um volume financeiro de 1.004 milhões de euros.