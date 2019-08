"O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o Empreendedorismo", que dinamiza o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de um período de até 12 meses de preparação do projeto empresarial", explicou à Lusa o diretor daquela estrutura, Artur Cascarejo.

Segundo o responsável, o PNRVT, em parceria com uma incubadora certificada em conjunto com os cinco concelhos do Vale do Tua (Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor), está a desenvolver sessões de esclarecimento em cada um dos concelhos, para que a informação chegue a todos.

"Para que esse apoio se possa efetivar, os candidatos têm de fazer a candidatura por intermédio de uma incubadora certificada, que possua uma rede de mentores capaz de fazer o acompanhamento do projeto, e, nesse sentido o PNRVT contratou uma incubadora certificada para que possa prestar esse serviço no território", concretizou o responsável.

Para Artur Cascarejo, não faz sentido que exista essa possibilidade aberta para jovens de todo o país e os do Vale do Tua não tenham esse apoio no respetivo concelho.