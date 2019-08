A Amazónia está a arder. Há quem diga que está apenas a fazer a depilação brasileira, mas isso é gente que gosta de brincar com assuntos sérios e não tem respeito pelo pulmão do planeta. A Internet uniu-se em torno deste problema e, rapidamente, a hashtag #PrayForAmazonas ficou nas trends do Twitter.

É bonito ver as pessoas a unirem-se em torno de uma causa. Ainda dizem que a Internet não tem coisas boas. Toda a gente sabe que os dois métodos mais eficazes para apagar incêndios são rezar e viralizar hashtags pela Internet. Aliás, por algum motivo é que a catedral de Notre-Dame ardeu só um bocadinho, já que, com tanta gente a rezar por ela, Deus fez com que o fogo não alastrasse muito.

Se, por um lado, é fácil perceber como é que a reza funciona, já que é uma espécie de petição a Deus e quanto mais gente rezar mais prioridade Ele dá ao assunto, já a utilização de hashtags como forma de combater incêndios parece magia, mas a verdade é que funciona.

O processo é relativamente simples: as pessoas utilizam e partilham a hashtag e isso causa a divulgação do assunto; as pessoas tomam conhecimento e ficam emocionadas ao ver a Amazónia a arder; a emoção causa lágrimas e essas lágrimas acabam por evaporar; ao evaporarem existe mais vapor de água na atmosfera e a sua condensação provoca chuva. Resultado? O incêndio é extinto. Simples e não custa nada.