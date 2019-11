A Cognizant é uma empresa norte-americana de tecnologia de informação que decidiu na semana passada, a 31 de outubro, fechar a secção de moderação de conteúdo. Se esta fosse uma simples decisão empresarial, provavelmente não teria sido notícia no mundo inteiro. Ou teria, uma vez que a escolha deste caminho afetará a vida de seis mil funcionários espalhados por todo o mundo. Ainda assim, é muito mais do que isso.

Esta história começou com uma reportagem do The Verge, que em fevereiro deste ano publicou uma grande reportagem sobre as condições de trabalho da empresa nos escritórios de Phoenix, no estado norte-americano do Arizona. A peça descrevia um cenário de vários funcionários a trabalhar no limiar da saúde mental com vários responsáveis pela moderação de conteúdo em sites como o Facebook e a Google a serem diagnosticados com síndrome de stress pós-traumático desenvolvido pela contínua exposição a imagens gráficas descritas como perturbadoras.

Além disso, a investigação revelou que vários funcionários começaram a seguir teorias de conspiração, depois de serem expostos continuamente a estas teses, sendo ainda relatados casos de ameaças à integridade física entre trabalhadores.