Juntas, as plataformas debaixo da marca Consumers Trust vão "agregar as classificações de várias marcas em cada mercado em que operam - obtidas por meio de avaliação do tratamento das reclamações -, funcionando, deste modo, como um ranking global do Índice de Confiança das marcas".

Pedro Lourenço destaca que “o Consumers Trust representa uma total inovação mundial, por ser a primeira rede global de consumidores, onde a diferenciação está no facto de a relação entre marcas e consumidores assentar na experiência de consumo relatada através de uma reclamação, onde é atribuída a oportunidade de resolução e melhoria contínua, e não apenas por uma opinião normalmente conhecida como 'review'".

“Esta alteração comportamental dos consumidores é acompanhada pela evolução tecnológica, que possibilita cada vez mais a pesquisa e partilha de experiências que servem como um guia de consumo mais consciente, atribuindo um enorme potencial de influência a plataformas como o Consumers Trust", acrescenta.

A apresentação na nova marca, Consumers Trust terá lugar esta semana durante a Web Summit, mais especificamente no dia 5 de novembro como startup BETA, no Pavilhão 1, (Booth B107). Pedro Lourenço — que assume também o cargo de CEO do Consumers Trust — estará presente.

"O maior erro de uma startup é esperar pelo momento certo. Porque não se pode adivinhar o futuro, mas tem que se ter a ousadia de construí-lo. Por conseguinte, estaremos na edição do Web Summit 2019, mostrando que é possível criar novos conceitos globais e inovar em matéria de Customer Experience. Assim, mesmo não ansiando sermos um unicórnio, a nossa visão é termos a possibilidade de potenciar, pelo mundo fora, a melhoria na relação dos consumidores com as marcas, através da transparência e da reputação positiva”, sublinhou.

“Estou certo, que a reputação positiva adquirida através do Customer Success, será nos próximos anos, o principal foco das estratégias das marcas. Por isso, estamos a desenvolver ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA), que permitirão ajudar as marcas numa tomada de decisão mais assertiva e eficaz, através da análise de dados (Big Data) que recolhemos diariamente, junto das experiências relatadas pelos consumidores", acrescentou.

A quarta edição da Web Summit em Portugal decorre entre 4 a 7 de novembro no Parque das Nações, em Lisboa.