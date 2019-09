Em comunicado, o Crédito Agrícola explica que, numa época em que os clientes procuram soluções descomplicadas e seguras, o moey! é a alternativa para quem pretende pagamentos rápidos com o smartphone, ferramentas para poupar, levantamentos e pagamentos em TPA no estrangeiro sem comissões adicionais.

Esta aplicação já conta com integrações com MB WAY e Apple Pay, acrescenta.