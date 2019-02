Fundada em Madrid, no início de 2016, a Housers conta com mais de 30 colaboradores e está presente em Espanha, Itália e Portugal, com o objetivo de "democratizar o investimento no setor imobiliário".

A Housers é uma plataforma de crowdfunding imobiliário cujo modelo de negócio assenta no investimento em projetos imobiliários a partir de 50 euros. Está presente em Portugal desde outubro de 2017, tendo já angariado mais de três milhões de euros provenientes de mais de 1400 investidores portugueses. A nível global, a plataforma refere ter mais de 100 mil utilizadores inscritos de todo o mundo, tendo ultrapassado os 76 milhões de euros de investimento acumulado. Em Portugal, os projetos submetidos para este tipo de financiamento têm sido até aqui localizados nos grandes centros urbanos, mas em 2019 Housers avança com um primeiro projeto numa zona turística, mais em concreto no Meco onde se propõe angariar um financiamento de 534 mil euros para a construção de cinco moradias de luxo. A proposta de financiamento assenta numa premissa de taxa fixa e os investidores que participarem no projeto receberão todos os meses o montante correspondente à taxa de juro acordada com o promotor, seguido da respectiva devolução do capital do empréstimo, sem ter de esperar pela construção ou venda das moradias. A rentabilidade esperada é de 16,5% em 22 meses, correspondente a uma taxa anual de 9%. João Távora, responsável pelos mercados internacionais da Housers, incluindo Portugal, considera que “o Meco tem um enorme potencial de crescimento ao nível do setor imobiliário, devido ao grande aumento do número de turistas e residentes, que optam por esta região para procurar habitação temporária ou permanente. Para os investidores, esta é uma excelente oportunidade para investir num destino turístico premium em Portugal e fora das principais cidades. Para a Housers, este projeto é um passo importante na estratégia da empresa, no sentido de diversificar a nossa oferta na plataforma e promover novos projetos em zonas de crescente valorização e que ainda estão por explorar". Os investidores poderão ainda vender os seus títulos de empréstimo no CCD (marketplace), funcionalidade que permite a venda e compra de títulos entre investidores, disponível em todas as modalidades de investimento da plataforma (arrendamento, investimento e taxa fixa). A empresa promotora do empreendimento é a CAPVILLA, dirigida por Jorge Afonso e Henri Cuypers, uma dupla franco-portuguesa. No site, a plataforma deixa expresso que não é "uma entidade de crédito nem uma empresa de serviços de investimento" e que o investimento que promove "não está coberto por nenhum fundo de investimento". A mesma nota dá conta que "o projeto e a informação facilitada pelo promotor não foram revistos pela CNMV de Espanha, nem pelo Banco de Espanha, nem por nenhuma outra entidade reguladora, espanhola ou estrangeira".

