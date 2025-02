O Presidente francês chega hoje a Lisboa e amanhã segue para o Porto. A agenda de Emmanuel Macron em Portugal há uma especial atenção à inovação e tecnologia. Esse será, segundo um conselheiro do Eliseu, um dos temas do encontro com Luís Montenegro aquilo a que se referiu como questões que “preocupam a Europa em termos de segurança e defesa”, nomeadamente a aceleração da competitividade e investimento.

Mais tarde, encontrar-se-á com Carlos Moedas, no Beato Innovation District, um dos maiores centros de inovação e empreendedorismo da Europa, com a participação de atores franco-portugueses da tecnologia e da Inteligência Artificial (IA), como a Station F (centro de startups francês), na sequência da Cimeira de Ação sobre IA em Paris no início do mês.

No episódio de hoje Miguel Magalhães, The Next Big Idea , ajuda-nos a perceber porque é que a IA é um dos temas centrais da visita de Macron a Portugal.

