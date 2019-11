Marcar a diferença através da humanização do mundo dos negócios. É assim que a House of Beautiful Business define o objetivo do evento que, ao longo de cinco dias, vai promover talks, debates, workshops, experiências, jogos, instalações de arte, música ou dança. Um projeto que nasceu como um grupo de reflexão e que agrega hoje de 300 protagonistas de mudanças a nível mundial, líderes empresariais, artistas, filósofos e cientistas, juntos para pensar sobre o mundo tecnológico em que vivemos.

O mote deste ano é sobre como "concertar" o capitalismo. "Criando sistemas operativos para as empresas que lhes permitam ser efetivas e não apenas eficientes. Celebrando os humanos como anti-máquinas na era das máquinas. Aproveitando momentos de conexão, beleza e espanto que fazem da nossa humanidade partilhada não apenas um cliché mas algo tão real que lhe conseguimos tocar".

Este é o terceiro ano do evento em Portugal e o primeiro ano da Altice Portugal como parceira tecnológica, assegurando a tecnologia de redes, com reforço de rede móvel 4G e WiFi de alta densidade do espaço que acolhe o evento, permitindo a utilização simultânea de mais de 2200 dispositivos ligados.

Para o Chief Technology Officer (CTO) da operadora, Luís Alveirinho, “a Altice Portugal, tal como a House of Beautiful Business, é sinónimo de inovação e disrupção e esta parceria visa fomentar a nossa perspetiva humanizadora sobre o futuro da tecnologia e humanidade. Este tipo de eventos trazem prestígio ao nosso país, contribuindo para colocar Portugal nas mentes de inovadores e líderes mundiais”.

Fundado por Till Grusche e Tim Leberecht em 2017, HoBB surgiu como uma proposta de reinvenção de como os humanos fazem negócio na era da Inteligência Artificial e da Automação. A experiência da transformação, tocando em questões práticas e essenciais no que diz respeito ao futuro da tecnologia e da humanidade foi o mote deste projeto.

O programa da edição de 2019 pode ser consultado aqui.