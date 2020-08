A entidade refere que “todas essas verificações integram o banco de dados da aliança CoronaVirusFacts, que é atualizado diariamente pela IFCN para que os utilizadores dos ‘chatbots’ possam navegar e seguir bem informados sobre a pandemia”.

“Na versão em português, os utilizadores do ‘chatbot’ terão acesso a verificações de factos publicadas por organizações que atuam no Brasil e em Portugal. Também verão sinopses – em português – de verificações de factos de interesse internacional que foram publicadas por organizações que trabalham em língua espanhola”, refere.

“O ‘chatbot’ da IFCN fornece ainda um diretório mundial das organizações de ‘fact-checking'”, acrescenta, apontando que “o sistema identifica o país do utilizador do ‘chatbot’ através do número de telemóvel que usa para se ligar à aplicação e, a partir dessa informação, fornece uma lista com o nome e o ‘site’ das organizações que fazem ‘fact-checking’ perto dele”.

O utilizador é, então, encorajado a entrar em contacto direto com a entidade e acompanhar o trabalho dos verificadores de factos.

A versão em português do ‘chatbot’ é um projeto da IFCN com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio).