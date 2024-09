A Apple anunciou esta segunda-feira o lançamento do seu novo iPhone, que será equipado com inteligência artificial (IA) generativa, numa tentativa de impulsionar as vendas e de se manter atualizada na corrida tecnológica. Mas não será possível comunicar em português com o iPhone.

São os "primeiros iPhones projetados desde o início para o Apple Intelligence" (nome do sistema de IA da empresa), como anunciou Tim Cook, diretor-executivo da gigante da tecnologia, num vídeo transmitido na sede da companhia em Cupertino, Califórnia, e online. Mas, segundo o jornal Público, aqueles que comprarem o iPhone 16 não vão poder falar com ele em português. À tarde a Apple dizia que a sua IA será capaz até de sugerir respostas a e-mails. Os utilizadores poderão fazer perguntas mais complicadas à assistente de voz Siri, por exemplo, para encontrar uma foto nos seus álbuns através de uma simples descrição verbal. Sabia-se até que a partir do próximo mês as funções estariam apenas em inglês e que, de forma gradual, apareceriam outras como chinês, japonês, espanhol e francês O iPhone 16 ,que estará à venda a partir dos 989 euros, não vai dispensar, assim, a aplicação do tradutor.