A WT:Social é uma nova rede social que permite que os utilizadores partilhem links de artigos e os discutam num feed de notícias ao estilo do Facebook, conta o Financial Times. E os tópicos são diversos, como por exemplo política, tecnologia, música.

Apesar de este projeto ser completamente separado da Wikipedia, Jimmy Wales está a aplicar o modelo de negócio da enciclopédia online, uma vez que a rede social está dependente de doações de utilizadores, para permitir que funcione sem publicidade — o que, segundo ele, incentiva o envolvimento errado nas redes sociais.

"O modelo de negócio das redes sociais, com base na publicidade, é problemático", refere Wales. "Aí, o grande vencedor é o conteúdo de baixa qualidade".

Até ao momento, já foram recebidas cerca de 200 doações, o que prova, segundo Jimmy Wales, que as pessoas estão disponíveis para este modelo, facto também comprovado pelas assinaturas da Netflix, Spotify e The New York Times. No fim, para o fundador, o que importa é "pagar por conteúdo significativo".

Apesar disto, Wales tem noção das limitações. "Não será extremamente lucrativo, mas será sustentável", afirmou. Neste momento, a empresa possui apenas alguns funcionários, incluindo programadores e um gestor de comunidade.

Comparando com o Facebook e com o Twitter, há uma diferença no feed de notícias. Enquanto nestas redes os algoritmos garantem que as publicações com mais comentários ou likes sobem para o topo, a WT:Social coloca os links mais recentes em primeiro lugar. E, no futuro, espera-se que seja adicionado um botão que vai permitir aos utilizadores recomendar histórias de qualidade.