Entre, mas saiba desde já que se parar de cantar o motor vai parar de trabalhar, e a boleia fica pelo caminho. O projeto chama-se Fortum Singalong Shuttle, foi testado na Finlândia e quer promover um estilo de vida sustentável.

Afine a voz. Fortum Singalong Shuttle é o primeiro táxi do mundo em que as viagens são pagas por se cantar. Os carros são elétricos e foram utilizados no Ruisrock Festival, na Finlândia, entre 6 e 8 de julho.

O projeto esteve a cargo da empresa de energia limpa Fortum, que oferece uma ampla gama de soluções energéticas que visam incentivar os seus clientes a viver de um modo mais sustentável.

“Queremos mostrar às pessoas que conduzir um carro elétrico é divertido e conveniente, mas também uma escolha ambiental notável. A eletricidade distribuída através da nossa rede de carregamentos é 100% livre de emissões [de carbono], o que significa que todas as viagens no Fortum Singalong Shuttle também são”, referiu Jussi Jussi Mälkiä, responsável da marca.

Além disso, os carros têm também vantagens para quem canta. “Os carros elétricos são silenciosos e permitem aproveitar a música sem ruído de fundo”, acrescenta.

Ao The New York Times, o motorista Topias Usipere refere que “o carro não se move sem se cantar”. Os utilizadores podem criar uma playlist antes de começar a viagem — que teve, no caso do festival, uma duração de 10 minutos — e depois apenas têm de cantar até chegar ao destino. Se a música parar, o motor faz o mesmo.

O Ruisrock Festival celebrou este ano a sua 49ª edição. Este festival de rock é o mais antigo na Finlândia e o segundo na Europa, continuamente organizado, atraindo cerca de 100 mil visitantes por ano. No cartaz deste ano estiverem nomes como Pharrel Williams, The Chainsmokers, Dua Lipa e Alma.

Aproveitando o número de pessoas que ali se deslocam, a Fortum quis chamar a atenção para os carros elétricos, que podem ajudar a reduzir as emissões que causam o aquecimento global.