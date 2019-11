A Google fez uma parceria com o segundo maior sistema de saúde nos Estados Unidos, a Ascension, que opera em 2600 centros clínicos e hospitais nos Estados Unidos. Esta parceria dará à gigante tecnológica acesso aos dados de milhões de norte-americanos que serão utilizado para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial.

Denominado Project Nightingale, este projeto da Google foi lançado no ano passado, mas estava debaixo de radar até o The Wall Streett Journal chamar a atenção para o mesmo. Agora, o regulador federal norte-americano (Office for Civil Rights in the Department of Health and Human Services) começou a investigar a associação entre a gigante tecnológica e este sistema de saúde.

Os dados a que a Google tem acesso com esta parceria incluem resultados laboratoriais, diagnósticos médicos, registos hospitalares, além de nomes completos e idade dos pacientes.

Entretanto, logo na segunda-feira, a Google garantiu que os dados do pacientes estão seguros e que o acesso aos mesmos pelos seus funcionários é controlado. "Para deixar claro, os dados da Ascension não podem ser usados para outro propósito que não seja o dos serviços oferecidos no âmbito deste acordo, e os dados dos pacientes não podem ser combinados com dados de consumidores da Google".

Também a Ascension procurou acalmar os ânimos e num comunicado de imprensa garantiu que a parceria está de acordo com a Lei da Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde (Health Insurance Portability and Accountability Act), que salvaguarda a privacidade das informações médicas. É exactamente sobre esta questão que está a agora a debruçar-se o regulador.