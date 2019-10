A proposta é simples: com a Urbiwise.com, qualquer pessoa - seja proprietário, comprador ou interessado num imóvel - pode aferir, de forma independente e gratuita, a valorização de uma propriedade, seja uma casa ou um apartamento ou outra tipologia.

Esta avaliação e valorização é realizada com recurso a centenas de fontes de informação, monitorizando o comportamento do mercado e observando o histórico de ofertas e transações de todas as casas, bairros, zonas, freguesias e concelhos do país. Toda a informação é depois processada com recurso a algoritmos de Inteligência Artificial, que projetam um preço para cada casa ou andar em Portugal continental e ilhas.

Acedendo à plataforma Urbiwise.com, basta inserir a morada ou o respetivo código postal para ficar a saber a avaliação da sua propriedade ou da propriedade que está interessado em adquirir. "Sem custos, sem intermediários, de forma automática e com o maior critério de fiabilidade e certeza possível", afirmam os promotores.

A Urbiwise apresenta-se ao mercado como parceiro dos consumidores (compradores, vendedores ou interessados), mas igualmente dos agentes imobiliários, bancos, seguradoras, utilities (Telcos; elétricas; gás etc) e outras, disponibilizando um instrumento que permite nivelar a expectativa de preços com o comportamento do mercado.