“Pode ter muitos defeitos, mas…”. A expressão é popular, mas aplica-se também à Web Summit, a famosa conferência de tecnologia que por estes dias 'invade' a cidade de Lisboa. Se por um lado é muito difícil falar diretamente com alguns dos oradores (são 1.206, no total), às vezes acabamos por encontrá-los sentados ao nosso lado noutra conferência qualquer.

Foi o que nos aconteceu ontem. François Candelon, diretor-geral do Boston Consulting Group (uma das maiores consultoras do mundo), tinha falado na terça-feira sobre a revolução digital. Mais, tinha lançado um alerta: “À beira da catástrofe: um século XXI digital sem a Europa”. No fim, as perguntas que queríamos fazer eram muitas. Sem mais nem menos, ali estava ele, sentado mesmo à nossa beira — da catástrofe à conquista, em menos de 24 horas.

Já não o deixámos escapar. Numa conversa que demorou mais 35 segundos do que o tempo que o especialista nos tinha dado (dez minutos), tirámos algumas das nossas dúvidas.

O ponto de partida foram os dados que Candelon tinha apresentado na véspera. Depois de uma avaliação de grande escala feita pela empresa de consultoria de Boston, em que foram entrevistadas cerca de cinco mil empresas dos Estados Unidos, China e Europa, foi calculado o índice de aceleração digital. O que é? Uma medida da maturidade digital das empresas.

Mais concretamente, mede o grau com que as empresas estão a “acolher a revolução digital e integram estas novas tecnologias no dia a dia”, na "estratégia de negócio", na "digitalização dos procedimentos nucleares das empresas", no "envolvimento em ecossistemas de parcerias" que potenciam estes processos, explicou Candelon.

Quais foram os dados que mais os surpreenderam neste estudo?

O mais impressionante foi o facto de a China estar no topo em praticamente todos os níveis. Das empresas pequenas às grandes. A única exceção é em relação às empresas de maior dimensão, em que são os EUA a dominar. A Europa está bem cá em baixo relativamente às pequenas e médias empresas; nas de dimensão um pouco maior, a Europa tem níveis baixos, mas com uma diferença menos acentuada; e, para as empresas de grandes dimensões, de novo muito cá em baixo.

No outro dia, um artigo do Gatestone Institute dizia que as empresas norte-americanas não deviam fazer tantas parcerias com a China para evitar que o país domine cada vez mais o setor da Inteligência Artificial (IA). Concorda com essa visão?

Acho isso um pouco perigoso para o Ocidente. O que se passa é que os Estados Unidos neste momento estão a tentar isolar as tecnologias: a China, por um lado, e os EUA e o resto do mundo, por outro. Quando estamos ligados, sabemos o que os outros estão a fazer. Se não estamos conectados, se calhar no curto prazo os outros sofrem um pouco, mas a seguir vão acabar por encontrar um rumo diferente.