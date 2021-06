Foram vários os sites que esta terça-feira estiveram em baixo. Se tentou aceder ao site do Financial Times, The New York Times, Bloomberg, CNN ou o britânico The Guardian, é provável que se tenha deparado deparado com a mensagem de erro "Error 503". Por cá, a RTP e o ECO também foram afetados com o mesmo problema.

Contudo, o "apagão" não foi exclusivo aos sites de informação. De acordo com o Downdetector, site especializado na deteção de problemas de acesso à Internet, a plataforma de streaming Twitch, Reddit, Amazon, Hulu, ou a HBO Max também estiveram em baixo.

O site do Governo britânico, gov.uk, que inclui os vários ministérios e permite aos utilizadores realizar muitos procedimentos relacionados com os serviços públicos britânicos, apresentava a mesma mensagem "Error 503 Service Unavailable".

O site da Casa Branca estava a exibir a mensagem "Esta página não está a funcionar" quase ao mesmo tempo.

O problema levou a que os sites afetados recorressem às redes sociais, nomeadamente ao Twitter, para informar os seus utilizadores que estavam a ser afetados.

A falha teve que ver com a empresa de serviços na nuvem Fastly — que em comunicado deu conta de que o erro já tinha sido corrigido. No entanto, alertou que os sites afetados podem sofrer um aumento súbito de tráfego.