Tudo aconteceu na London Tech Week. O sucesso da BuzzStreets levou à suspensão da campanha de angariação de financiamento na plataforma Seedrs.

A campanha da BuzzStreets foi lançada em março na plataforma de 'equity crowdfunding' [financiamento colaborativo] Seedrs. O objetivo era angariar cerca de 510 mil euros para investir no desenvolvimento da solução tecnológica, reforço de vendas, contratação, marketing e custos operacionais. Para isso, a startup oferecia, em troca, 12,5% do seu capital, o que a avaliava num valor a rondar os 3,6 milhões de euros.

A empresa, sediada no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, mas com escritório em Londres desde 2015, alcançou, ao fim de pouco mais de metade dos dois meses de duração da campanha, 80% de execução e muitos pedidos de informação, fruto da colaboração com a London Tech Week, que se prevê continuar.

"Decidimos parar um bocadinho, refazer a campanha e depois relançar, se calhar com um valor mais baixo de 'equity', mas talvez o mesmo valor, porque não preciso muito mais do que isso. Com a entrada de clientes, quero ser sustentável", justificou o presidente executivo da BuzzStreets em declarações à agência Lusa.

A ideia da empresa foi desenvolver uma solução tecnológica de navegação e localização dentro de espaços interiores e exteriores a que chama 'wayfinding' para a London Tech Week, evento que conta anualmente com 55 mil participantes em cerca de 300 eventos.

O objetivo era poupar tempo, uma vez que a aplicação associa a agenda aos locais onde se realizam os eventos, sinalizando os mais próximos e as formas de transporte mais rápidas para lá chegar.

Devido a esta parceria, a startup portuguesa ganhou projeção e viu o seu valor multiplicado, o que permite chegar a novos negócios. Com este contrato, a BuzzStreets fechou recentemente outro com a AfricaCom, o maior evento de tecnologia no continente africano, a acontecer no mês de novembro. Antes, BuzzStreets já tinha assegurado um negócio com a empresa imobiliária Canary Wharf. Estes novos clientes juntam-se a uma carteira que já conta com um hospital público em Portugal e um Festival em França.

A London Tech Week começou na segunda-feira, 11 de junho, e decorre até ao próximo domingo, dia 17.

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt