Women in Tech: um movimento que representa todas as pessoas, independentemente de género, raça, etnia, classe social, idade ou orientação sexual e conta com membros em mais de 60 países do mundo. Dos Global Awards saíram seis vencedoras.

O objetivo é enaltecer e atribuir prémios de mérito a mulheres que se destacaram globalmente na promoção da igualdade de oportunidades, da diversidade e inclusão — principalmente de género — no setor da tecnologia e que, paralelamente, atuaram como modelos de referência e de inspiração para outras mulheres.

A cerimónia teve lugar no Palácio Foz, no dia 6 de novembro num evento conjunto com a StartUp Lisboa, com a Portugal IN e com a iniciativa CONNECT LISBOA.

A unir estas mulheres está o facto de dedicarem as suas vidas profissionais à tecnologia, tendo sempre como objetivo o bem comum.

As nomeações foram abertas ao público globalmente e votadas por um júri diverso, multinacional e multicultural, que contou com nomes como Michael Peters – CEO da Euronews; Melanie Perkins CEO do Canva; Jager McConnell, CEO do Crunchbase; Miguel Fontes Executive Director da StartUp Lisboa; H.E. Claire Rochecouste Embaixadora da Austrália em Portugal entre outros nomes do contexto tecnológico Mundial.

Mas afinal quem são e o que fazem as vencedoras?

Women in Tech Allie Award — Jeanette Cheah (Austrália)

Jeanette Cheah é co-fundadora e CEO da The Hacker Exchange, uma organização que liga a próxima geração de líderes de Silicon Valley, Telavive, Singapura, entre outros. Através dos seus programas imersivos, o The Hacker Exchange incentiva os alunos a desenvolver habilidades globais de cidadania, empreendedorismo e inovação. Acreditando que é necessário incentivar as mulheres na área da tecnologia, Jeanette orienta startups em estágio inicial e lidera programas tecnológicos na Monash University.

Jeanette nasceu em Honolulu, no Hawai, e foi criada nos EUA, Japão e Austrália, sendo assim uma “cidadã global”, o que lhe permite falar com conhecimento de causa sobre o mercado internacional e a sua importância aos seus alunos.

Antes de fundar a The Hacker Exchange, a carreira de Jeanette passou pela criação de produtos digitais, inovação e estratégia de marketing em algumas das maiores empresas da Austrália, como a ANZ, AXA e Origin Energy.

Aspiring Teen Award — Brianna Gopaul (Canadá)

Brianna tem 16 anos e vê o seu futuro enquanto engenheira de computação quântica — e está a preparar as suas bases com a ajuda de especialistas do Instituto de Computação Quântica (IQC), Xanadu e IBM.

E quer fazê-lo para conseguir "solucionar os problemas mais difíceis do mundo", usando, por exemplo, Inteligência Artificial. Brianna é oradora em diferentes painéis e costuma partilhar as suas opiniões sobre o facto de fazer parte da próxima geração de mulheres que vão moldar o desenvolvimento tecnológico.

No verão, Brianna estagiou na Xanadu, uma empresa de computação quântica, para criar documentação para o simulador quântico e aprender a construir modelos quânticos.

Sim, tem só 16 anos.

Most Disruptive Award — Julia Salasky (Reino Unido)

Julia é advogada, empreendedora e a CEO da Legl, cujo principal produto, CrowdJustice, proporciona aos advogados e aos seus clientes uma melhor experiência em serviços jurídicos. Julia recebeu, entre outros prémios, o de empreendedora do ano, na área jurídica, pelo Financial Times.

Antes de criar este projeto, Julia foi advogada da Linklaters e da ONU, onde trabalhou na resolução de disputas online. Contudo, isso não chegou. Era preciso fazer mais. Por isso, o CrowdJustice tornou-se uma forma de ajudar pessoas com aquele que é, muitas vezes, o maior problema na área: era preciso reduzir a barreira de custo que impede tantas pessoas de ter acesso a serviços jurídicos.

Segundo Julia, ter acesso a serviços jurídicos é a única forma de alguém ter direitos reais. Sem isso, "os direitos são efémeros".

StartUp Award — Narisa Chauvidul-Aw (Tailândia)

Narisa criou o KogoPAY, no campo da indústria de pagamentos móveis. O KogoPay é uma aplicação móvel que facilita o pagamento instantâneo, a nível internacional. A aplicação permite pagamentos em tempo real mobile-to-mobile [dispositivo móvel para dispositivo móvel], mobile-to-bank [do dispositivo móvel para o banco], e ainda pagamentos por QR Code.

Lifetime Achievement Award — Corinne Vigreux (França)

É co-fundadora da TomTom, empresa conhecida pelos seus GPS e que procura encontrar soluções inovadoras para resolver os problemas de mobilidade e lidar com os desafios da condução autónoma e das cidades inteligentes.

Corinne Vigreux foi a responsável pela criação do CODAM Coding College, uma faculdade de programação gratuita em Amesterdão, onde se aprende a programar como um profissional em três anos e meio. A formação é gratuita e destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos.

O Codam College ensina, de momento, cerca de 700 alunos e procura desta forma aumentar a mobilidade social e a alfabetização em informática.

Global Leadership Award — Bedy Yang (Brasil/EUA)

Bedy Yang é brasileira e sócia-gerente da aceleradora 500 Startups, supervisionando os programas de desenvolvimento. A aceleradora, sediada em Silicon Valley, investiu em mais de 2000 startups em 75 países. Inicialmente, a 500 Startups investia e acelerava startups com avaliação mínima de 1 milhão de dólares, tendo posteriormente subido para os 2,5 milhões.

A brasileira já investiu em mais de 50 startups, não apenas no Brasil e nos países de língua espanhola, mas também no Quénia e na Rússia.

Bedy fundou ainda a Brazil Innovators, uma organização que se tornou o epicentro para empreendedores brasileiros, integrando uma rede de mais de 4 mil startups.