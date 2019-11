O canal quer levar os espectadores numa “espetacular viagem pelo melhor do continente europeu” e estreia no próximo dia 10 de novembro, uma série documental para dar a conhecer “os marcos culturais e geográficos mais impressionantes” destes seis países.

‘Europa Vista de Cima’ será exibido aos domingos, pelas 22:30 e pretende “relevar parte das tradições, da natureza de cada local, da própria engenharia destas cidades, mostrando de que forma a junção destes locais cheios de história formam a Europa: um extraordinário continente que se distingue pelas pessoas que nele habitam e que fazem questão de manter as tradições locais vivas”, escreve o canal em nota de imprensa.

A viagem arranca com um passeio aéreo por Itália, mostrando “as dragas em Veneza, os pescadores da Sicília e uma escola para supercarros”.

Na semana seguinte, a paragem será a Alemanha, com “uma fábrica do tamanho de uma cidade, um castelo digno de um conto de fadas e o maior veículo terrestre do planeta”.

No dia 24, o destino escolhido é a Holanda, com “diversas perspetivas sobre moinhos antigos, estufas futuristas e a maior fogueira do mundo.”

No Reino Unido, no primeiro dia de dezembro, a viagem mostra “a limpeza de um arranha-céus, a criação de ovelhas nos lagos e um estaleiro de reparação de uma plataforma petrolífera.”

Segue-se, no segundo feriado do mês, “uma viagem aérea espetacular pela Polónia mostra um país que já teve de lutar para sobreviver, mas que agora está no futuro da Europa.”

A série termina no dia 15 de dezembro, mesmo aqui ao lado: Espanha, com uma viagem que “mostra apanhadores de percebes cheios de coragem, engenharia de ponta na Andaluzia e uma visita ao mais longo projeto de construção, em Barcelona.”