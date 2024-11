Lisboa

À semelhança de anos anteriores, a inauguração das iluminações de Natal será assinalada no Terreiro do Paço, com a ligação da árvore de Natal, no dia 23 de novembro (sábado), às 18:30, a que se segue um espetáculo de luz e som e um concerto da cantora Áurea, que irá interpretar temas de filmes da quadra natalícia.

Lisboa será iluminada com 1.987.125 lâmpadas de baixo consumo, utilizando tecnologia LED, "o que permitirá uma poupança energética de cerca de 80% em comparação com as tradicionais lâmpadas incandescentes", indicou a autarquia.

A área urbana a iluminar será igual à do ano anterior, prevendo-se luzes de Natal em 45 locais, incluindo praças, ruas e avenidas da cidade. “Ao todo, serão instaladas cerca de 1.000 estruturas luminosas, compostas por aproximadamente 5.700 peças decorativas”, adiantou a câmara.

Além da preocupação com a poupança energética, a CML realçou que nas iluminações de Natal deste ano “serão utilizados materiais mais sustentáveis, como plásticos biodegradáveis e recicláveis, minimizando assim a geração de resíduos”.

Segundo a autarquia, os horários das luzes de Natal são das 17:30 às 24:00 aos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras; das 17:30 à 01:00 às sextas-feiras e sábados; e das 17:30 às 02:00 no Dia de Natal e na noite da passagem de ano.

Porto

Este ano, 94 ruas da cidade irão ter iluminações de Natal e a tradicional árvore na Avenida dos Aliados deverá ter, no mínimo, 30 metros de altura.

À tradicional árvore de Natal na Avenida dos Aliados, juntar-se-ão mais 13 árvores pequenas e três médias, que serão distribuídas pela cidade.

O número de arruamentos com iluminação têm vindo anualmente a crescer, sendo que em 2020 apenas 83 eram abrangidos.

Já o número de motivos usados nas iluminações sobe de 846 para 876.

As luzes deverão ser oficialmente ligadas entre as 17:30 e as 18:00 do dia 1 de dezembro.

As iluminações deverão funcionar de domingo a quinta-feira entre as 17:30 e 23:00, e sexta-feira, sábado e vésperas de feriados entre as 17:30 e 24:00.

Já a desmontagem das estruturas deverá ocorrer a partir do dia 7 de janeiro e estar concluída até ao dia 1 de fevereiro.

Caldas da Rainha

O programa “Natal Encantado” arrancou no dia 16 de novembro, com um concerto do músico Rui Veloso a inaugurar as iluminações, que este ano terão como elemento central “uma árvore com 31 metros de altura, toda preenchida com ramos verdes”.

A iluminação vai estender-se por “mais de seis mil metros de ruas”, cobrindo 48 artérias da cidade, a que se juntam ainda algumas praças e largos, bem como seis rotundas da circular urbana.

Seis edifícios (Hospital Termal, Mercado do Peixe, sede da associação comercial, Centro Cultural e de Congressos, Câmara Municipal e campanários da Igreja de Nossa Senhora da Conceição) serão também decorados com luzes ao longo da programação festiva, que se estende até ao dia 6 de janeiro de 2025.

Além de mercadinhos de Natal espalhados por vários locais da cidade, “o comércio vai voltar a estar aberto até às 22:30”, informou o autarca, esclarecendo que a iniciativa será, nesta edição, “reduzida a menos dias para facilitar a adesão dos comerciantes”, que poderão funcionar em horário noturno nos dias 6, 7, 13, 14 e de 20 a 23 de dezembro.

Matosinhos

A Câmara de Matosinhos vai ter, a partir de 22 de novembro, 16 quilómetros de iluminações de Natal espalhadas por todas as freguesias do concelho.

Ao todo, Matosinhos vai ter 88 locais iluminados, mais 7% face ao ano passado, entre 278 árvores naturais iluminadas, ruas, mercados municipais, postos de turismo, praças, jardins e igrejas, num total de 1.611.170 lâmpadas de tecnologia LED (baixo consumo).

Em todas as uniões de freguesia será instalada a “Árvore dos Desejos Encantados” que consiste num `selfie point´ imersivo composto por um arranjo dinâmico de luzes que se elevam e que convidam os visitantes a fazer parte da instalação de Natal, vincou.

As luzes vão ser ligadas a 22 de novembro, à exceção da freguesia de São Mamede de Infesta onde vão ser ligadas a 1 de dezembro, e manter-se-ão até 7 de janeiro de 2025.

Viseu

Ruas, praças e jardins de Viseu vão estar, a partir de dia 29 de novembro e até 6 de janeiro, enfeitadas com 380 mil lâmpadas — equivalentes a 32 quilómetros — para celebrar a quadra natalícia e a animação será levada a vários pontos do concelho.

O centro histórico, o Mercado 2 de Maio, a biblioteca e os museus municipais, o Pavilhão Multiúsos, o Teatro Viriato, o Solar do Vinho do Dão, o Palácio dos Silveiras, as igrejas e as freguesias do concelho acolherão as propostas para esta quadra.

No Rossio, será colocada “uma espécie de jardim de luz”, uma peça que “é ativada à passagem, há movimento na própria luz consoante os visitantes passam” e percorrem o seu interior.

Numa parceria com a Associação Comercial do Distrito de Viseu, o tradicional Mercado de Natal voltará ao Rossio com as casinhas de madeira, convidando os visitantes a privilegiarem o comércio local e os produtos regionais.

Lojas habitualmente devolutas da Rua Direita estarão nesta quadra de portas abertas para receber os visitantes, com produtos para exposição e venda.

Uma das novidades da programação é “uma pista de gelo também ecológica” (com uma superfície imita o gelo real) que oferecerá dezenas de atividades para toda a família no Mercado 2 de Maio.

No Palácio dos Silveiras, os mais novos poderão estar com o Pai Natal e os seus ajudantes, num cenário que promete ser “de pura magia e diversão”.

Anadia

A magia do Natal vai chegar ao concelho de Anadia no dia 22, com a inauguração da iluminação, estando prevista uma pista de gelo natural, máquina de neve, mercadinho, comboio e uma mini-aldeia.

A parada de Natal sai do Pavilhão Municipal de Anadia na tarde de dia 30 de novembro, percorrendo as principais ruas da cidade, com o Pai Natal e outras figuras do imaginário natalício.

Para além de uma pista de gelo natural para miúdos e graúdos, está previsto o Mercadinho de Natal, onde os visitantes poderão “adquirir artigos de artesanato, bem como algumas das delícias típicas da quadra natalícia bairradina, que funcionará num espaço adjacente à pista de gelo, onde haverá também animação musical”.

Já na Casa do Pai Natal irão realizar-se diariamente espetáculos infantis.

Coimbra

Diferentes espaços da cidade de Coimbra vão acolher uma centena de atividades, durante 59 dias, numa programação natalícia que tem como um dos epicentros a “Magic Land”, este ano com o triplo da área de 2023.

A programação alusiva à época festiva vai decorrer até 6 de janeiro, com 100 atividades em locais como a Baixa e a Alta da cidade, e com a iluminação de Natal a ocupar outras zonas além das habituais, como o largo da Cruz de Celas, a avenida Calouste Gulbenkian e a zona comercial da Solum.

A “Magic Land”, “um dos eventos âncora deste Natal em Coimbra”, vai acontecer no Parque Verde do Mondego, na margem de Santa Clara (margem esquerda), no antigo Choupalinho, entre os dias 15 de novembro e 2 de janeiro, apresentando “o triplo da área que teve no ano passado”.

O evento vai reunir 21 equipamentos, três praças de alimentação cobertas e aquecidas, uma árvore de Natal gigante e iluminação.

O Mercado de Natal terá lugar entre 29 de novembro e 22 de dezembro, na Praça do Comércio, na Baixa da cidade.

Leiria

O Leiria Natal deste ano chega no dia 22 de novembro, com uma programação diferente e uma pista de gelo maior, com muita animação, que irá durar até ao dia 6 de janeiro.

O centro histórico de Leiria vai voltar a acolher o evento, que terá uma programação “que promete mais de um mês repleto de ‘magia’ e de espírito natalício, numa edição que traz mais animação para miúdos e graúdos”.

Com inauguração marcada para o dia 22, às 21:30, hora a que será ligada a iluminação natalícia na cidade, a Câmara de Leiria destaca a pista de gelo, que vai crescer e ultrapassa as paredes do Recreio dos Duendes, com uma passagem pelo exterior da tenda gigante”.

Além da segunda edição da Parada de Natal, marcada para o dia 24 de novembro, entre as 15:00 e as 18:00, com início no Largo da República e fim no Jardim Luís de Camões, o Leiria Natal conta ainda com diversas atrações para os mais pequenos, como trampolins, insufláveis, arborismo, slide e renas elétricas.

A iniciativa conta de novo com o Mercadinho Solidário no Largo Papa Paulo VI, o Mercadinho Doce e a Árvore de Natal na Praça Rodrigues Lobo.

O comboio de carril, o carrossel e as tasquinhas estão também de regresso na edição deste ano, para além do Palco Leiria Natal, no Mercado de Sant’Ana, que verá reforçada a sua programação de espetáculos musicais e teatros infantis.

Águeda

As iluminações em Águeda foram inauguradas a 16 de novembro e as atividades na cidade prolongam-se até 12 de janeiro.

O destaque continua a ser o Maior Pai Natal do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e iluminado com mais de 250 mil leds, com título pelo Livro do Guiness.

Este ano, Águeda tem também uma nano estrutura do artista Willard Wigan que criou um Pai Natal que cabe no buraco de uma agulha e que só pode ser visualizado através de microscópio. A peça está no Posto de Turismo e pode ser vista de terça a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 20h00; e aos sábados e domingos, das 10h00 às 20h00.

Espaços encantados, iluminações e decorações, animação cultural e desportiva e os famosos e acolhedores guarda-chuvas são algumas das atrações do “Águeda é Natal”.

Este ano, uma das grandes novidades é uma instalação em forma de boneco de neve gigante na alta da cidade, junto à Escola Secundária Marques de Castilho, com o tamanho do Pai Natal.