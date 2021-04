Por todo o mundo, foram várias as fotografias captadas mostrando o satélite natural um pouco maior do que é habitual e com uma tonalidade mais brilhante.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, trata-se de uma "Super Lua sempre que o instante de Lua Cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita", sendo que o perigeu é​ o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra.

Assim, às 04h32 (hora de Lisboa) de terça-feira a Lua entrou em fase de Lua cheia e, aproximadamente, 12 horas depois (às 16h22), atingiu o perigeu, a uma distância de 357.378 quilómetros da Terra. Na quarta-feira, a Lua nascerá às 22h25 parecendo também maior do que habitual.

Note-se ainda que quando se observa a lua próxima do horizonte, ocorre um efeito extra de ampliação, mas que é apenas uma ilusão ótica

Para quem não viu esta Lua, em breve terá outra oportunidade, pois, segundo o Observatório, no dia 26 de maio, haverá uma segunda super-Lua.