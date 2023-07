Esta é uma iniciativa dos fotógrafos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, aliados a organizações dedicadas ao bem-estar animal.

Estes fotógrafos já criaram também os famosos Comedy Wildlife Photo Awards, que mostram imagens humorísticas da vida selvagem. Este ano, esta competição estará pela primeira vez em Portugal, com uma exposição no Centro Português de Fotografia, no Porto, até 29 de outubro.

Os Comedy Pet Photography Awards focam-se mais em animais domésticos que são apanhados em poses cómicas. Na edição de 2023, foram obtidos inúmeros exemplos como um gato a fazer caretas, um cão a sorrir no meio de folhas de canábis, outro que mostra que é capaz de voar a apanhar uma bola, e alguns que querem ser guarda-redes ou ainda se disfarçam de zorro.

Esta sexta-feira foram anunciadas as 25 fotografias finalistas disponibilizadas na página da organização, captadas por fotógrafos de todo o mundo.

Além dos animais já mencionados, podem ainda ver-se gatos a pregar partidas, um cão a dormir abraçado a um macaco de peluche, ou Edgar, a tartaruga esfomeada do Reino Unido que não consegue resistir a dentes-de-leão. Existe ainda um gato muito gordo que parece estar verdadeiramente farto da vida que vive e um cão que descobre um amigo num pequeno roedor.

O vencedor do Comedy Pets 2023 só será anunciado no dia 11 de agosto. No entanto, e como já é tem sido feito todos os anos, o público pode votar, até 6 de agosto, na imagem que mais gosta para a categoria de People’s Choice Award através do site da organização. O vencedor é conhecido no dia 10 do mesmo mês.

As fotografias nomeadas podem ser vistas aqui: