Na nota onde se anuncia que o último dia do festival, 26 de junho, está esgotado, a organização promete mais parques de estacionamento, com shuttle direto para a Cidade do Rock.

"Tendo em vista a greve do Metro prevista para o próximo fim de semana, a organização do Rock in Rio Lisboa, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, abrem mais parques de estacionamento com shuttle direto para a Cidade do Rock", revela a organização em comunicado.