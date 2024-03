De acordo com a NASA, o mês mais curto do ano fica maior de quatro em quatro anos devido à rotação da Terra à volta do sol. O 366.º dia coloca o calendário gregoriano de 365 dias de volta em sincronia com a órbita da Terra, que equivale a 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, ou seja, 365,256 dias. Para compensar estas horas extra, a cada quatro anos é adicionado um dia extra ao calendário, estabelecido a 29 de fevereiro.Este ajuste garante que os equinócios e as variações sazonais não se alteram com o tempo. Neste sentido pode dizer-se que existe um “salto”, tendo em conta que cada data num “ano bissexto” avança um dia relativamente à mesma data no ano anterior, a partir do início de março. Pode esperar-se o próximo ano bissexto em 2028.Este não é um método perfeito, tendo em conta que, ainda assim, regista-se todos os anos um desvio de 30 segundos no calendário gregoriano. Porém, este método tem sido capaz de manter as estações e o alinhamento do calendário. Caso não existisse 29 de fevereiro, a cada 755 anos os solstícios de verão e de inverno não estariam sincronizados.

Quem inventou o ano bissexto?

A adição do dia 29 de fevereiro ao calendário remonta ao século III a.C., quando os egípcios, de acordo com a National Geographic, seguiam um calendário solar que durava 365 dias, com um ano bissexto a cada quatro anos.

O imperador romano Júlio César introduziu o calendário juliano, ou seja, 365 dias divididos em 12 meses, a 1 de janeiro de 45 a.C. Em 1582, o Papa Gregório XIII criou o calendário gregoriano, que continuou a tradição do 29 de fevereiro a cada quatro anos, que dura até hoje.

Para quem nasceu a dia 29 hoje é dia de festa

Quem faz anos a 29 de fevereiro tem o aniversário mais raro que alguém pode ter, uma vez que esta data acontece apenas uma vez a cada 1.461 dias, e a probabilidade de um bebé nascer neste dia é bastante baixa – cerca de 1 em 1.461.

As pessoas que nascem a 29 de fevereiro comemoram normalmente o seu aniversário a 28 de fevereiro ou 1 de março, apesar de a data de nascimento ficar registada nos documentos de identificação como 29.

Quem nasce neste dia pode sempre utilizar a data de nascimento como uma forma de parecer mais novo. Por exemplo, uma pessoa que nasceu há 32 anos pode dizer que fará agora 8, isto tendo em conta que desde 1992 os anos bissextos foram 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024.