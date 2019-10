Wonderful Losers, que estreou na terça-feira com a presença do realizador e faz parte da seleção do festival Porto BEAST, dedicado ao cinema da Europa de Leste, tem um título que, em tradução livre, significa ‘maravilhosos perdedores’.

O documentário dedica-se a seguir a cauda do pelotão durante as edições de 2014 e 2015 do Giro, acompanhando as quedas, os momentos em que os gregários, elementos de uma equipa que trabalham para os líderes, se deslocam aos carros de apoio para recolher bidões de água ou alimentos, mas também quando falam com os médicos da prova.

Ao longo do filme, Matelis entrevista vários dos mais famosos ‘domestiques’ dos últimos anos do ciclismo, do canadiano Svein Tuft ao italiano Paolo Tiralongo, o dinamarquês Chris Anker Sorensen ou o holandês Jos van Emden, para entender o que os faz colocar “a glória no seu sacrifício”.

“Em Itália, muitos jornalistas me perguntaram porque é que decidi olhar para os gregários. Eu disse-lhes que eles eram 95% de qualquer pelotão. Como é que isto era surpreendente? O ciclismo não é sobre os vencedores, é sobre os gregários”, atira o realizador.

Premiado em vários festivais pela Europa, como em Varsóvia, acabou por ser indicado pela Lituânia aos Óscares de 2018, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Documentário, e o realizador aproxima a viagem de um pelotão “a uma espécie de mosteiro com monges que aderem a uma série de regras não verbais”.

“Em Varsóvia, fui surpreendido porque recebi o grande prémio e o júri disse-me: ‘não percebemos de ciclismo, mas não vemos isto como um filme sobre ciclismo, antes uma metáfora para a vida’. Eu queria que as pessoas tivessem essa sensação”, refere Matelis.