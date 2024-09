A atleta de 32 anos ganhou a prata em julho e o seu comportamento calmo, combinado com os seus óculos de tiro e o seu boné de basebol, transformou-a numa sensação mundial online.

Os vídeos das provas tornaram-se virais e recebeu elogios de celebridades como Elon Musk. "Ela devia entrar num filme de ação. Não é preciso atuar!", escreveu Musk na rede social X.

E isso vai mesmo acontecer, conta o The Guardian. Kim Ye-ji vai interpretar uma assassina em "Crush", uma série de curta duração do projeto cinematográfico global "Asia", disse à AFP um porta-voz da empresa de entretenimento Asia Lab, com sede em Seul.

Em agosto, Kim assinou também um contrato com uma agência de talentos sul-coreana para a ajudar a gerir as suas atividades e, desde então, apareceu numa sessão fotográfica para uma revista da Louis Vuitton.