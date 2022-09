A aldeia, na União das Freguesia de Alvados e Alcaria, conta com cerca de 38 habitantes — mas no próximo dia 24 de setembro espera receber mais de 500 tocadores de concertina, oriundos de várias zonas do país.

Segundo a organização, "o primeiro encontro foi em 2002 e envolveu cerca de 40 tocadores, com o objetivo de poder dar vida a uma aldeia que só por si iria desaparecer com o passar dos anos se nada fosse feito para ter alguma visibilidade":

Agora, "esta iniciativa faz parte da agenda de muitos amantes da cultura tradicional portuguesa", é explicado em comunicado. Na última edição, em 2019, reuniram-se na Barrenta "550 tocadores, muitos cantadores ao desafio e milhares de visitantes".

Devido à pandemia, o evento não se realizou nos moldes habituais em 2020 e 2021, mas foi assinalado "online e pelas freguesias do município com um camião palco".

Desta forma, "o encontro de 2021 pretende assim dar continuidade aos encontros anteriores e continuar a fazer desta iniciativa um dos maiores encontros de tocadores de concertina do país".

"O Centro Cultural da Barrenta, entidade promotora, tem apostado em sinergias com as autoridades locais no sentido de melhorar os acessos, bem como as condições de segurança", acrescentam.

Além disso, "os sabores tradicionais da região, o artesanato e os costumes locais também têm lugar nesta festa".