José Bártolo sustenta a afirmação com o investimento e o “amplo programa” da bienal, que se estende até 08 de dezembro.

“Na véspera de se iniciar a 1.ª edição da Porto Design Biennal, eu creio que conseguimos fazer já uma avaliação que nos permite -- que me permite, como curador-geral desta Biennal -- afirmar que este será o evento mais importante na área da cultura do design realizado em Portugal”, assumiu hoje o curador-geral, José Bártolo, em conferência de imprensa que decorreu na Galeria Municipal do Porto.

Em declarações à agência Lusa, José Bártolo explicou que considera esta bienal o “maior evento de ‘design’ do país”, porque envolve um orçamento total que “ultrapassa 1,7 milhões de euros”, com 1,4 milhões de investimento direto das Câmaras do Porto (860 mil euros) e de Matosinhos (549 mil euros), e porque tem um “programa bastante amplo e estendido no tempo”, que abre no dia 19 de setembro e se estende até 08 de dezembro.

O evento, cuja organização conta com o apoio das autarquias do Porto e de Matosinhos, e que tem como tema orientador as “tensões do novo milénio”, arranca esta quinta-feira, às 15:00, na Casa do Design de Matosinhos, com a inauguração da exposição "Frontiere – Expressões de Design Contemporâneo", “que pertence ao território Itália e é a exposição à partida mais emblemática do programa do país convidado”.

À noite, pelas 22:00, a Biennal inaugura no Porto a exposição “Millennials – Design do Novo Milénio”, na Galeria Municipal, disse José Bártolo.