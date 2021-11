“Com um destaque ímpar na ativação digital durante toda a pandemia, com 'sets' memoráveis nos mais belos locais em Portugal - da Serra da Estrela, no topo de um edifício em Lisboa, passando por Guimarães e o mais recente captado no Algarve – é chegada a vez de voltar ao ‘físico’ com uma apresentação muito especial numa das cidades que mais acarinha o músico português”, refere a Arruada num comunicado hoje divulgado.

Branko, citado na nota, partilha que a energia que sente nos concertos no Porto “é sempre muito especial”.

“Com esta paragem forçada de concertos e da noite em geral, senti que o regresso tinha de ser especial e um momento para aprofundar ainda mais a minha relação com a cidade”, disse.

No espetáculo de 18 de março, “os clássicos são certamente muitos” e “as parcerias também”.

“Da história criada com Dino D’Santiago com músicas como ‘Nova Lisboa’, ‘Tudo Certo’ e o mais recente ‘Lokura’, bem como a triangulação com Julinho KSD em ‘Kriolu’, passando por clássicos intemporais como ‘Reserva Pra Dois’ (com Mayra Andrade), a parceria com Mallu Magalhães para ‘Sempre’, a revisitação de ‘Hear From You’ com Profjam, com Rita Vian em ‘Sereia’, até à junção de Ana Moura com Conan Osiris para ‘Vinte Vinte’, muitos são os momentos aguardados para 18 de março de 2022”, refere a Arruada.