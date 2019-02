O programa deste ano foi hoje apresentado na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, com os programadores Fernando Galrito e Miguel Pires de Matos a desvendarem uma das apostas para a atual edição: O Canadá é o país em destaque, o que significa uma programação com mais de 150 filmes, quatro exposições e mais de uma dezena de convidados, entre os quais a dupla Amanda Forbis e Wndy Tilby e a realizadora Caroline Leaf.

A escolha do Canadá segue à boleia dos 105 anos do nascimento de Norman McLaren, nome histórico do cinema de animação, e dos 80 anos do National Film Board of Canada, um instituto público que financia e produz cinema de animação.

"São muito experimentalistas, dão uma grande liberdade criativa aos seus autores, é um estúdio que promove o cinema de animação enquanto arte e não como uma atividade comercial. É esse legado de liberdade e de criação artística e de experimentação, no sentido de inovação e experimentalismo", explicou à agência Lusa Miguel Pires de Matos a propósito daquele instituto.

Nesta 18.ª edição, que decorrerá de 20 a 31 de março, o festival terá sete longas-metragens na competição internacional, com filmes premiados e exibidos em festivais internacionais, como "Mirai", de Mamoru Hosoda, indicado para os Óscares, "Funan", de Denis Do, premiado em Annecy, e "Tito e os pássaros", produção brasileira de Fustavo Steinberg, André Catoto e Gabriel Bitar.

O Monstra recebeu este ano inscrições de 84 filmes portugueses, todos curtas-metragens, tendo sido selecionados 14.

"Nos últimos dois, três anos, quando vemos as competições portuguesas em Portugal, no caso do Monstra, a qualidade de animação subiu bastante. Há vinte anos havia dois ou três nomes muito importantes. Neste momento há mais estúdios, mais autores que fazem filmes, apresentam-nos em Portugal e depois seguem o circuito normal dos festivais de animação por todo o mundo e ganham prémios", recordou Miguel Pires de Matos.

Embora a competição oficial portuguesa não tenha sido anunciada ainda, sabe-se que "Agouro", de David Doutel e Vasco Sá, e "Entre Sombras", de Alice Guimarães e Mónica Santos, estão selecionados.

Remetendo para a animação portuguesa, o Monstra dedicará uma exposição, na Sociedade Nacional de Belas Artes, aos 25 anos de trabalho conjunto de Abi Feijó e Regina Pessoa, dois nomes de referência do cinema nacional.