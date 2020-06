Reabertura da exposição “Os Tempos e os Modos”

O que é: Exposição coletiva de pintura com obras dos artistas plásticos Artur Bual, Diogo Navarro, Fernando Gaspar, Filipa Oliveira Antunes, Kaíko, Paulo Ossião ou Pedro Castanheira, entre outros. A entrada é livre.

Quando: abre às 15:00 e encerra às 24:00

Onde: Na Galeria de Arte do Casino Estoril, Cascais.

Cinema: Teatro Académico de Gil Vicente prossegue programação de cinema

O que é: Hoje há Exibição de "Bacurau", de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, com Bárbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira e Sônia Braga.

O Teatro Académico de Gil Vicente reabriu com "uma programação especial de cinema" e lotação reduzida a cerca de 20% da capacidade da plateia, retomando o programa "Cinema à Segunda". Este é coorganizado com a Leopardo Filmes e conta com exibição de filmes duas vezes por semana, à segunda e quinta-feira, às 21:30, com estreias nacionais e recuperação de clássicos do cinema europeu em cópias digitais restauradas.

Quando: às 21:30

Onde: Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra

Reabertura do Cinema Charlot

O que é: O auditório reabre com a exibição do filme “Mosquito”, de João Nuno Pinto, com João Nunes Monteiro, Sebastian Jehkul, Filipe Duarte, Josefina Massango e Filipe Duarte no elenco, e que abriu o International Film Festival Rotterdam 2020. As sessões decorrem até 10 de junho.

Quando: às 21:30

Onde: Cinema Charlot, no Auditório Municipal de Setúbal

Concerto "Tiago na Toca"

O que é: O cantautor Tiago Bettencourt dá um concerto online, no seguimento da sua série "Tiago na Toca". Hoje, o músico vai tocar versões de músicais dos Beatles.

Quando: às 22:00

Onde: Na conta de Instagram de Tiago Bettencourt. O visionamento é gratuito, mas doações são encorajadas.

Maratona dos Heróis

O que é: prova virtual solidária que visa apoiar os profissionais de saúde, as forças de segurança e outras instituições que combatem a Covid-19 e que inclui quatro distâncias (42 km, 21 km, 15 km e 10 km), até dia 14 de junho. Hoje prossegue a maratona de 42 km. Inscrições aqui.

Quando: Às horas que quiser, desde que termine a maratona até dia 14.

Onde: Onde quiser, desde que respeite as medidas de distanciamento.

[Notícia corrigida às 10:21 — O Festival à Janela, presente nesta agenda, foi cancelado "face à evolução da situação pandémica" na região de Lisboa e Vale do Tejo]