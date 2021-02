Da lista revelada esta terça-feira pela Academia, destaque para a dupla presença de Trent Reznor e Atticus Ross, a disputar o segundo Óscar das suas carreiras após terem triunfado em 2011 com a sua banda-sonora para "A Rede Social" (David Fincher).

Reznor e Ross estão na luta pelo seu trabalho em "Mank" e pela sua colaboração com Jon Batiste em "Soul" (Pixar).

John Legend e Diane Warren têm também, cada um, duas nomeações na categoria de Melhor Canção Original: o primeiro por "Giving Voice" e "Jingle Jangle", a segunda por "Uma Vida À Sua Frente" e "O Único e Incomparável Ivan". Legend já venceu nesta categoria, por "Glory" ("Selma"); Warren, apesar das 11 indicações, nunca levou a estatueta.

O anúncio é feito no dia 15 de março.

Melhor Canção Original:

Janelle Monáe: 'Turntables', "All In: The Fight for Democracy"

Mary J. Blige: 'See What You’ve Done', "Belly of the Beast"

Sacha Baron Cohen: 'Wuhan Flu', "Borat Subsequent Moviefilm"

Will Ferrell e My Marianne: 'Husavik', "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga"

John Legend, Nasri Atweh, Benjamin Hudson McIldowie, Greg Wells, John Stephens: 'Never Break', "Giving Voice"

John Legend, Forest Whitaker e Anika Noni: 'Make It Work', "Jingle Jangle"

H.E.R.: 'Fight For You', "Judas and the Black Messiah"

Diane Warren, Laura Pausini eNiccolò Agliardi: 'lo Sì (Seen)', "Uma Vida À Sua Frente"

Emile Mosseri e Han Ye-ri: 'Rain Song', "Minari"

Robert Glasper: 'Show Me Your Soul', "Mr. Soul!"

Christina Aguilera: 'Loyal Brave True', "Mulan"

Charlie Puth e Diane Warren: 'Free', "O Único e Incomparável Ivan"

Leslie Odom Jr.: 'Speak Now', "One Night in Miami"

Abraham Marder: 'Green', "Sound of Metal"

Celeste e Daniel Pemberton: 'Hear My Voice', "Os 7 de Chicago"

Melhor Banda-Sonora Original:

"Ammonite", Hauschka e Dustin O'Halloran

"Blizzard of Souls", Lolita Ritmanis

"Da 5 Bloods", Terence Blanchard

"O Homem Invisível", Benjamin Wallfisch

"Jingle Jangle", John Debney

"Uma Vida À Sua Frente", Gabriel Yared

"The Little Things", Thomas Newman

"Mank", Trent Reznor e Atticus Ross

"The Midnight Sky", Alexandre Desplat

"Minari", Emile Mosseri

"Mulan", Harry Gregson-Williams

"News of the World", James Newton Howard

"Soul", Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

"Tenet", Ludwig Göransson

"Os 7 de Chicago", Daniel Pemberton