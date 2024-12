O concerto no Centro Cultural de Belém é dirigido pelo maestro titular da OSP, Antonio Pirolli, e conta com a participação solística do contratenor Filippo Mineccia, que interpretará cinco árias do oratório “O Messias”, de Georg Friedrich Händel, sendo o Coro dirigido pelo seu maestro titular, Giampaolo Vessella.

“O repertório operático de Händel para solista contratenor evidencia a razão pela qual ficou para a História da Música como um extraordinário compositor de óperas italianas bem ao agrado do público britânico”, segundo o Teatro Nacional de S. Carlos, em comunicado.

Natural de Florença, Filippo Mineccia estudou canto na Escola de Música Fiesole, tendo feito parte do seu Coro Polifónico. Depois de se ter licenciado em voz e violoncelo no Conservatório de Música Luigi Cherubini, na sua cidade natal, estudou com o pianista Gianni Fabbrini e a soprano Donatella Debolini.

Várias vezes premiado, Mineccia tem colaborado com ensembles internacionais e já trabalhou com maestros como Ottavio Dantone, Diego Fasolis, Václav Luks, Christophe Rousset, David Stern, Antonio Florio, Thomas Hengelbrock, Michael Hofstetter, Adam Viktora, Javier Ulises Illán, Ruben Jais, Enrico Onofri e Alan Curtis.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e ainda existem lugares disponíveis.