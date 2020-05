“Para tal, tivemos de fazer vários testes para estar 100% funcional. Esses testes foram feitos com as empresas parceiras, para garantir que todos os requisitos estavam presentes, bem como com os artistas, para perceber se o processo era fácil e intuitivo”, explicou Gonçalo Gaiolas.

A Portugal #EntraEmCena, segundo informação disponível no seu ‘site’ oficial, é “um movimento nacional, materializado em plataforma digital, onde artistas podem lançar ideias e recolher investimento para a sua fase de conceção e desenvolvimento, e onde empresas e entidades, públicas e privadas, podem lançar desafios e receber propostas artísticas, escolhendo as que pretendem remunerar já”.

Este movimento, de acordo com a Outsystems, “representa, no seu lançamento, um investimento de mais de um milhão de euros, em projetos até aos 20 mil euros cada”.

Uma semana antes de o projeto ter ficado disponível ‘online’, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, tinha dito à Lusa que o Governo iria apoiar a criação de uma “plataforma inédita” para que empresas e entidades públicas e privadas façam um “investimento direto e imediato” em projetos artísticos.

“O projeto surge em resposta ao momento particularmente frágil dos artistas que viram as suas fontes de rendimento canceladas ou adiadas, resulta de várias parcerias e entidades patrocinadoras, e está integrado no programa OutSystems COVID-19 Community Response, da tecnológica portuguesa OutSystems que, ao disponibilizar a sua plataforma ‘low-code’, permitiu a criação de um ‘marketplace’ digital, onde artistas podem lançar ideias e obter investimento para a fase de conceção e desenvolvimento das mesmas”, lê-se num comunicado divulgado em 30 de março.

Já as empresas privadas e públicas usam a plataforma para “encontrarem talento e ideias propostas por artistas, assim como lançar desafios ao desenvolvimento de novos projetos artísticos, escolhendo aquelas em que pretendem investir já”.

“Tendo uma plataforma digital de base espera-se que este garanta a ponte entre as entidades e os artistas, permitindo que o investimento nos artistas e técnicos do setor da cultura seja realizado em projetos que podem acontecer, para já, a partir de casa, e mais tarde no pós epidemia ou mesmo em 2021”, lê-se no comunicado.

O objetivo da criação do movimento Portugal #EntraEmCena é “que a cultura portuguesa não seja também uma vítima do coronavírus, garantindo a identidade e sustentabilidade cultural do país”.

O setor cultural está praticamente encerrado em Portugal desde meados de março, quando foi decretado o estado de emergência para conter a pandemia da covid-19.

Segundo a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), desde meados de março e até ao final de abril foram cancelados, suspensos ou adiados cerca de 27 mil espetáculos. A APEFE contabilizou apenas espetáculos com bilhetes pagos.

O Governo aprovou na quinta-feira da semana passada, em Conselho de Ministros, o "Plano de Desconfinamento", que prevê a reabertura de livrarias, bibliotecas e arquivos (que aconteceu na segunda-feira), seguindo-se museus, palácios, galerias e monumentos, em 18 de maio, data que coincide com o Dia Internacional dos Museus.

Segundo este plano, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos podem abrir em 01 de junho, "com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico".

Estas decisões serão “reavaliadas a cada 15 dias”.