Com investigação e texto de Carla Barbosa Rocha e ilustrações de Marta Tex, foi na semana passada lançado o livro infantil A Viagem de Jacinta Marto, uma história que tem como foco a vida e passagem por Lisboa de Santa Jacinta, pastorinha de Fátima, há precisamente 101 anos.

O SAPO24 esteve à conversa com a autora, tendo esta explicado que "a ideia inicial não seria que o livro fosse infantil", mas sim direcionado a adultos que possam ter interesse no tema.

"A ideia inicial foi sempre um documento — até nem sei se lhe poderemos dar o nome de livro. [Seria] mais um apanhado de documentos e entrevistas que nos fizessem ir há 100 anos e tentar perceber a essência da personalidade desta criança, bem como da própria mãe", começa por dizer.

Afinal, a história de Jacinta Marto começa em Fátima, onde vivia e onde terá visto Nossa Senhora, em 1917, juntamente com o irmão, Francisco, e com a prima, Lúcia. Mas, devido à doença, é necessário que faça uma viagem até Lisboa, em 1920, com suspeitas de que não voltaria a casa.

"Não nos podemos esquecer que a mãe vem trazê-la a Lisboa a saber que não volta a vê-la e não hesita. Não dá um passo atrás em altura nenhuma, porque se era o que Nossa Senhora disse, era para se fazer", acrescentou a autora.

Nos últimos cinco anos, Carla Barbosa Rocha falou com os familiares das pessoas que lidaram com Jacinta no tempo em que viveu em Lisboa, visitou locais e procurou documentos sempre com o intuito de escrever um livro (poderá recordar esse processo de investigação aqui).

A ideia "era [fazer um trabalho] muito mais para os adultos, muito mais para mergulharmos nesta forma de viver e de encarar as coisas", explicou.

No entanto, devido ao estado de pandemia em que o mundo entrou em 2020, os planos tiveram de ser alterados. Não obstante, Carla Barbosa Rocha chama-lhes "Deuscidências".

"Em março do ano passado deparamo-nos com uma pandemia, precisamente a fazer 100 anos desta passagem da Jacinta", afirma, como justificação para o termo utilizado. E é aqui que começa a ter a ideia de não apenas fazer um livro para adultos, mas também um livro para crianças.

Com um confinamento em vigor e com um filho em casa, Carla começou a relacionar tudo. Afinal, Jacinta tinha morrido vítima de uma pandemia que o mundo atravessou — a gripe espanhola (1918-1920). Portanto, começou a fazer todo o sentido para a autora aproveitar a investigação que já tinha feito e lançar um livro infantil, de maneira a mostrar às crianças de agora que há um século também houve crianças a atravessar uma pandemia. "Precisamente para contar esta história às crianças, para que não haja medo, porque há 100 anos era tudo muito pior", explanou.

"Aí sim, a história começou a ganhar um novo formato", referiu, dizendo também que não esqueceu o livro para adultos. O que acontece é que este "não está ainda de forma a que pudesse ser publicado". "Vai ter muito mais documentação, vai ter muito mais história e vai ter também um pós-passagem da Jacinta [por Lisboa], porque há histórias ligadas a essa passagem interessantíssimas", afirmou.

Quanto ao livro agora lançado, A Viagem de Jacinta Marto, depois de ter sido impossível que saísse em fevereiro, no tempo dos 100 anos da passagem de Jacinta por Lisboa, bem como em março, a ideia passou a ser que fosse publicado no Natal. No entanto, uma vaga de covid-19 na editora responsável pelo mesmo, fez com que o lançamento fosse adiado até agora. E a pandemia também será a responsável pelo facto de a apresentação do livro ter de ser realizada em ambiente online.

Não obstante, Carla Barbosa Rocha não viu inconveniente na situação. Afinal, "fez precisamente no dia 21 de janeiro 101 anos que a Jacinta chegou a Lisboa. Portanto, o livro sai nesta altura em que se comemora esta passagem" da menina pela capital.

"O tempo de Deus não é o nosso tempo", afirmou a autora, referindo que tem "vivido sempre nessa confiança". "Digo sempre que não sou eu a dona disto", remata.

Apesar de ser um livro infantil, Carla Barbosa Rocha prevê que o mesmo vá "criar curiosidade nos adultos" enquanto não chega o livro mais desenvolvido, na medida em que provavelmente serão pais, avós e tios quem irá comprar o livro para oferecer às crianças.

O livro A Viagem de Jacinta Marto, de Carla Barbosa Rocha, está editado pela Paulus e já disponível para compra nas livrarias online.