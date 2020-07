Entretanto, e por causa da pandemia da covid-19 e das medidas sanitárias inerentes, “os donos dos restaurantes começaram a perceber que os bares não iam abrir, que são os nossos clientes, e começámos a fazer mais [concertos nos] restaurantes”, explica ao SAPO24, no intervalo de uma atuação no Jacks Irish Pub, na Marina de Albufeira. Três dias antes escutámo-los no “Viva La Cicci”, uma steakhouse colada à marina.

Pedro interrompe. “[Os restaurantes] Adoraram a ideia. Andavam há um tempo atrás de nós, só que não tínhamos agenda e datas disponíveis. E agora estamos todos os dias a atuar em restaurantes”, acrescenta.

“Este ano, exploramos um novo mercado, mas na área da música está a ser muito complicado. Há colegas nossos que estão a passar dificuldades. Nós adaptámo-nos”, destaca Pedro Ribeiro.

300 concertos por ano

Colunas, som, guitarras e tudo o mais é pertença de uma dupla que aposta a cada dia numa indumentária apropriada ao espaço e hora em que tocam. “Fazemos e gerimos tudo. Gerimos a nossa agenda. Somos managers de nós mesmos. E também agenciamos outros músicos. Por vezes, não conseguimos e indicamos alguém da nossa confiança”, sublinha Tiago Ribeiro.

“Fazemos cerca de 300 concertos por ano”, acrescenta o antigo finalista do reality e talent show. “No verão, é mais concentrado. Fazemos nove concertos por semana. Hoje [domingo, 26 de julho] é um dos dias em que fazemos dois ou três por dia”, sublinha o antigo futebolista.

Desengane-se quem pensa que estes dois lisboetas resumem a vida ao verão algarvio. “Tocamos no país, na Europa e no mundo inteiro. Irlanda, Holanda, Inglaterra, França... É malta que nos vê tocar e entra em contacto connosco. O cliente chega direto a nós. Diz 'adorámos vê-los em Albufeira e temos uma festa privada a que gostávamos que viessem cantar'", explica Tiago. “Nunca paramos. Trabalhamos o ano todo. De abril até novembro e aos fins de semana”, sublinha. Um calendário num ano normal. Para os meses que se aproximam, “já disseram que nos querem durante a semana. Há muitos restaurantes no Algarve que vão ficar abertos”, antecipa.

“Temos clientes em Lisboa, mas aqui o mercado é grande e não resta muita disponibilidade para andar para cima e para baixo. É a nossa vida”, argumenta Pedro Ribeiro, uma vida que tem outra face. “As nossas mulheres não se queixam, estão habituadas. Por vezes, vêm atrás”, despede-se, já com a guitarra na mão, pronto para voltar a cantar e tocar.