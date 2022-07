"Em Nome Do Céu" (disponível em Portugal no Disney+) é uma minissérie sobre os limites da crença e da religião. Nesta história, os do Inspetor Jeb Pyre (Andrew Garfield) são postos à prova quando começa a investigar os brutais assassinatos de uma mulher mórmon e da sua filha bebé, num aparente pacato e remoto subúrbio de Salt Lake Valley, no Utah.

Baseada no bestseller de true crime do jornalista Jon Krakauer (por cá mais conhecido por ter escrito o livro que esteve na origem do filme "Into The Wild") mas com várias partes ficcionadas adicionadas para efeitos dramáticos, a história segue os eventos reais que levaram ao homicídio de Brenda Wright Lafferty, ocorrido em 1984, num caso que abalou a comunidade mórmon nos EUA.

Durante sete episódios somos confrontados com a investigação levada a cabo por Pyre, que, ao investigar o seio da família Lafferty para descobrir quem cometeu os crimes, se apercebe de que altas entidades da religião Santos dos Últimos Dias (a sua, ele próprio um mórmon devoto) estão a tentar encobrir as verdades obscuras da origem desta — o que o leva a duvidar da sua fé e de tudo em que acredita.