Uma fotografia

Destrói-se um povo destruindo a sua memória

Na parede do meu escritório está uma fotografia a preto e branco da minha tia-avó quando ainda falava. A matriarca da família posa no meio de um batalhão de crianças, com um bebé nos braços. A minha tia-avó olha timidamente para a câmara, a minha avó tem dois anos, todos calçam sapatos de couro feitos pelo pai. Ao fundo, vê-se o pátio da casa no verão, com peónias em flor. Ninguém presta muita atenção quando entra no meu escritório, e por uma boa razão: é um retrato de família do século passado, o mais banal possível. Não se vê a bandeira da Estónia ou outros símbolos da Estónia independente proibidos durante a era soviética, mas é um testemunho de um «Estado liquidado». Este facto seria o suficiente para tornar esta fotografia suspeita.

Para a levar para a Finlândia, tivemos de esperar até ao início da década de 1990, quando a Estónia recuperou a independência. Durante a era soviética não nos teríamos atrevido a transportá-la — clandestinamente — para a Finlândia, com receio de que fosse detetada na fronteira. As fotografias antigas faziam parte da longa lista de objetos que não podiam entrar nem sair da União Soviética. Uma fotografia destas na nossa bagagem teria dado origem a um turbilhão de perguntas: porque a tínhamos em nossa posse, o que significava para nós... Quaisquer que fossem as nossas respostas, o resultado seria o mesmo: teria sido confiscada. Durante a ocupação soviética, os estónios viram-se obrigados a retirar estas fotografias perigosas dos álbuns. Desapareceram, foram enterradas, escondidas atrás do papel de parede, como na nossa casa, para serem apenas mostradas na presença de pessoas de confiança. Na União Soviética, só era possível cultivar e manter viva a memória da família, a dos entes queridos e dos mortos, dentro dessa esfera privada. No que me diz respeito, foi graças a estas imagens que pude conhecer a minha família. As pessoas existiam através das fotografias escondidas e das histórias associadas. Foi assim que ganharam rosto.