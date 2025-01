A peça resulta de uma coprodução da Fundação PLMJ e do Sofá do Ator e é apresentada por um grupo de atores portugueses dirigidos pela atriz Carlota Crespo.

O autor deste texto, Neil Simon, é considerado um dos dramaturgos mais bem-sucedidos da história do teatro. Ganhou três prémios Tony e um Prémio Pulitzer de Teatro, entre outros.

A peça conta a história de Olive e o seu grupo de amigos que durante a sua noite semanal de Trivial Pursuit no apartamento desarrumado e mal equipado de Olive vivem uma peripécia caricata que revela o confronto de personalidades diferentes.

