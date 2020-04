A banda atua nos dias 12 de outubro, na Casa da Música, no Porto, e 13 do mesmo mês, no Estúdio Time Out, em Lisboa. Nos dois espetáculos, segundo a promotora num comunicado hoje divulgado, os God is na Astronaut irão “tocar na íntegra” “All is Violent, All is Bright”.

A promotora recorda que “‘All is Violent, All is Bright’ foi apresentado pela primeira vez em Portugal em janeiro de 2006, aquando da primeira tour dos God is na Astronaut por cá (acompanhados pelos ainda desconhecidos Linda Martini)”.