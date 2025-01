Trata-se do diário que o escritor manteve de 1969 a 1992 e constitui “um dos documentos mais eloquentes da vida cultural dos anos 70 e 80 em Portugal”, realça o município do distrito da Guarda numa nota enviada à agência Lusa.

“A obra constitui uma extraordinária fonte documental para compreender um período tão importante como decisivo na vida da sociedade portuguesa, além de transmitir uma imagem íntima – pessoal, familiar, geracional – de um dos maiores autores portugueses do século XX”, acrescenta a Câmara de Gouveia.

O acordo com a Quetzal faz parte de um conjunto de iniciativas agendadas pelo município para evocar o 109.º aniversário do romancista, nascido a 28 de janeiro de 1916 em Melo, naquele concelho.

As atividades vão decorrer na sexta-feira e no sábado para “valorizar e potenciar a sua [de Vergílio Ferreira] ‘aldeia eterna’ e a Casa Para Sempre, enquanto espaço interartístico e de criação”, adianta a autarquia na mesma nota.

Isabel Rio Novo, autora da biografia de Luís de Camões “Fortuna, Caso, Tempo e Sorte”, vai ser a protagonista de duas atividades. A primeira é uma conversa com alunos do 9.º ano do Agrupamento de Escolas de Gouveia, na sexta-feira, sobre a vida do autor de “Os Lusíadas”, deslocando-se depois à escola de Vila Nova de Tazem.

No fim de semana, a investigadora realizará uma residência literária na Casa Vergílio Ferreira - Para Sempre, onde também vai apresentar, no sábado, a partir das 21:00 horas, a biografa do maior poeta português.

As comemorações do 109.º aniversário de Vergílio Ferreira, falecido em 1996 e sepultado em Melo, prosseguem no sábado, dia em que se assinalam também os 37 anos da elevação de Gouveia a cidade.

Às 15h00 horas decorre a assinatura um protocolo de colaboração entre o município e a Direção Geral do Livro Arquivos e Bibliotecas para promover residências literárias em Melo e a produção literária em língua portuguesa.