Se existe lição a tirar do universo de "A Guerra dos Tronos", é a de que o episódio 9 de cada temporada costuma trazer resolução à base de bulha e espada. Assim aconteceu quando Ned Stark perdeu a cabeça ou testemunhamos as Batalhas de Blackwater, dos Bastardos e de Winterfell.

Contudo, o episódio desta semana de "House of the Dragon" tomou um rumo diferente, centrando-se no rescaldo da morte do Rei Viserys e no mal-entendido criado após a conversa entre o monarca e a Rainha antes do seu último suspiro.

Com o nome "The Green Council", este penúltimo episódio é suposto ser sobre a coroação do novo rei e de uma usurpação do trono (os tempos de reinado do Rei Viserys, o Pacifista, já lá vão), mas a realidade é que são duas mulheres (e um dragão) a roubar as atenções.