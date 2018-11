"Pela diversidade de saberes conjugados para distinguir categorias tão distintas quanto são a direção de fotografia, a direção de arte, os figurinos ou a comunicação, constitui-se uma equipa capaz de ter um olhar interior e exterior do que é o cinema", salienta a organização do festival Caminhos, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os atores Joana Pais de Brito e Marcantónio del Carlo, o realizador e diretor de arte João Rui Guerra da Mata e o colorista Nuno Garcia completam o júri da Seleção Caminhos, tendo a seu cargo a atribuição de 15 prémios técnicos e artísticos e seis prémios oficiais, revelou a organização do festival, que vai realizar-se do dia 23 deste mês a 1 de dezembro.

De acordo com a organização, o realizador português Tiago Cerveira, o realizador e fotógrafo polaco Konrad Domaszewski e a programadora britânica Sukayna Najmudin compõem o júri que vai atribuir o prémio D. Quijote da Federação Internacional de Cineclube.

O prémio de imprensa tem como júri o distribuidor Nuno Gonçalves e os jornalistas Fátima Lacerda e Vasco Câmara.

Além dos galardões definidos pelos diferentes júris, será ainda atribuído no âmbito deste festival o prémio do público.

O festival Caminhos do Cinema conta este ano com uma programação de 74 horas de filmes.

O festival arranca a 23 de novembro, com o simpósio "Fusões no Cinema", em São João da Madeira, sendo que, no dia seguinte, começa a competição cinematográfica da seleção principal, no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra.

Na sua 24.ª edição, o festival dedicado ao cinema português vai contar com 26 longas-metragens, 110 curtas, 17 documentários e 21 animações, num total de 74 horas, cinco minutos e 55 segundos de "novos caminhos", revelou o festival.

A relação difícil entre uma mãe e o filho, ator pornográfico, em "Até que o porno nos separe", de Jorge Pelicano, as contingências da vida de um pescador à beira do Tejo, em "Terra Franca", primeira longa-metragem de Leonor Teles, e uma reflexão sobre a presença colonial em São Tomé, a partir das roças de cacau, em "O Canto do Ossobó", de Silas Tiny, são algumas das propostas do Caminhos no cinema documental.

Vão ser ainda apresentados o policial "Cabaret Maxime", de Bruno de Almeida, a adaptação de João Botelho do livro "Peregrinação", de Fernão Mendes Pinto, "Caminhos Magnéticos" e "O Homem-Pykante", de Edgar Pêra, e "A Portuguesa", uma adaptação de Rita Azevedo Gomes da obra homónima de Robert Musil, entre outros.