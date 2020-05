Após quase dois meses de encerramento ao público por causa da pandemia de covid-19, o Oceanário está de portas abertas a partir desta segunda-feira, com as exposições prontas para receber todos os visitantes.

A reabertura, todavia, faz-se com medidas de prevenção reforçadas, em resposta às exigências que o contexto atual impõe.

Das várias medidas implementadas, destacam-se a redução do número de visitantes em simultâneo, a realização de ações frequentes de higienização dos espaços, o reforço de dispensadores de gel desinfetante para uso dos visitantes e o pagamento de bilhetes exclusivamente por meios automáticos.

Além disso, é importante recordar que o uso de máscara é obrigatório durante a visita e esta será assegurada gratuitamente aos visitantes.

"Todas as exposições estão abertas e com medidas para assegurar o distanciamento ainda necessário", informa o Oceanário.

"Assim, o público vai poder voltar a 'mergulhar' no grande aquário central, visitar as Florestas Submersas e descobrir a magia da instalação ONE - o mar como nunca o sentiu, estreada no início deste ano".