A lista é longa, mas diversa. Os 28 pré-finalistas estão divididos em duas semi-finais, que vão encurtar a lista para 14.

Dentro do tema da cultura popular, existem sete categorias a concurso — “Artesanato”, “Lendas e Mitos”, “Festas e Feiras”, “Músicas e Danças”, “Rituais e Costumes”, “Procissões e Romarias”, e, por fim, “Artefactos”- O que se procura avaliar é o valor de “cada manifestação cultural, enquanto afirmação distintiva do seu território”.

A primeira meia-final, vai realizar-se no próximo domingo, dia 23 de agosto, em Salir, Loulé. Neste dia estão a concurso metade dos finalistas, ou seja, 14. A votação termina no próprio dia do programa, por volta das 19h30, e os 7 vencedores são anunciados pelos apresentadores.

Aqui estão os pré-finalistas. Ao clicar no nome, poder ler mais sobre essa cultura popular.

A segunda meia-final realiza-se a 30 de agosto, em Torres Novas. Estão a concurso mais 14 culturas populares, das quais 7 se vão apurar para a final:

As duas meias-finais são transmitidas pela RTP1 e RTP Internacional, das 11h30 às 13h00 e das 15h00 às 20h00. As votações para as duas galas já estão abertas.

A gala final, onde serão eleitas as “7 Maravilhas da Cultura Popular”, irá acontecer no dia 5 de setembro. A partir de Bragança, o canal público transmite o evento em horário nobre.

A 7 de junho foram conhecidos os 140 candidatos às "7 Maravilhas da Cultura Popular" — de um universo de 504 candidaturas. Este concurso é realizado desde 2007 e o objetivo mantém-se: promover a identidade nacional. Já teve como temas as Maravilhas Naturais (2010), a Gastronomia (2011), as Praias (2012), as Aldeias (2017), as Mesas (2018) e os Doces (2019).